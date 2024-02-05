В Азербайджан прибыли председатели ЦИК ряда стран

БАКУ /Trend/ - В связи с предстоящими 7 февраля внеочередными президентскими выборами в Азербайджан прибыли председатели Центральных избирательных комиссий (ЦИК) ряда стран и руководители наблюдательных миссий.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на сайт secki-2024.az среди них генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и глава секретариата СНГ Сергей Бурутин, председатель ЦИК Монтенегро Никола Мугоса, помощник генерального секретаря ОИС по политическим вопросам Юсеф Алдобеай и руководитель отдела наблюдения за выборами секретариата ОИС Шакир Махмуд Бандар, председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили и несколько членов комиссии, председатель ЦИК Казахстана Нурлан Абдиров и несколько представителей комиссии, члены ЦИК Украины и Мальдив, представители Парламентской ассамблеи СНГ.

Ожидается, что они встретятся с рядом официальных лиц в связи с выборами.

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