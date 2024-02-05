Турецкая газета "Sabah" опубликовала статью о предстоящих президентских выборах в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Авторитетное турецкое издание "Sabah" опубликовало статью, в которой говорится о важности внеочередных президентских выборов в Азербайджане, назначенных на 7 февраля.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на сайт Secki-2024.az, автором статьи является декан факультета экономики тюркского мира UNEC, профессор университета Улудаг Мехмет Юдже.

В статье отмечается, что эти президентские выборы имеют особое значение для Азербайджана. Это связано с тем, что на фоне Великой Победы в Отечественной войне выборы пройдут на всей суверенной территории страны.

"Борьба за Карабах в Азербайджане выявляет два периода в социальной и политической сферах: Азербайджан до Карабахской победы и Азербайджан после Карабахской победы", - отмечает в статье М.Юдже.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!