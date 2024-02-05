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В посольстве Азербайджана в Турции созданы избирательные участки (ФОТО)

Политика Материалы 5 февраля 2024 18:06 (UTC +04:00)
В посольстве Азербайджана в Турции созданы избирательные участки (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В посольстве Азербайджана в Турции созданы избирательные участки.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации на странице посольства в социальной сети X.

"В связи с внеочередными выборами Президента Азербайджанской Республики, которые состоятся 7 февраля 2024 года, в посольстве Азербайджана созданы избирательные участки №46 и №47 Ясамальского третьего избирательного округа №17", - говорится в публикации посольства.

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В посольстве Азербайджана в Турции созданы избирательные участки (ФОТО)
В посольстве Азербайджана в Турции созданы избирательные участки (ФОТО)
В посольстве Азербайджана в Турции созданы избирательные участки (ФОТО)
В посольстве Азербайджана в Турции созданы избирательные участки (ФОТО)
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