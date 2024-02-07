Сегодняшние президентские выборы - залог успешного и стабильного развития Азербайджана в будущем - наблюдатель из Беларуси

БАКУ /Trend/ - Нынешняя избирательная компания впервые за много десятилетий проводится на всей территории Азербайджана и это историческое событие, исторический момент для страны.

Об этом в среду Trend сообщил заместитель председателя постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Дмитрий Демидов.

"Мы приехали в качестве международных наблюдателей по приглашению Милли Меджлиса Республики Азербайджан в рамках нашего межпарламентского сотрудничества по линии межпарламентской ассоциации стран СНГ. Приехали с самыми добрыми намерениями, потому что Республика Азербайджан и Республика Беларусь имеют давнюю общую историю, и на современном этапе развития мы очень ценим такого надежного, проверенного временем партнера, как Республика Азербайджан, с которым развиваем отношения по всем направлениям. Это включает в себя экономику и политическую поддержку друг друга, поскольку наши страны проводят взвешенную, независимую, суверенную политику в интересах своих народов, что нас также объединяет. Конечно, мы с удовольствием отмечаем динамику развития Республики Азербайджан. Особенно знаково, что мир воцарился и что нынешняя выборочная кампания имеет особое значение, проходя впервые за много десятилетий на всей территории Республики Азербайджан. Это очень значимый момент. Мы понимаем, что это историческое событие, залог успешного и стабильного развития Азербайджана в будущем.", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Азербайджане началось голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.