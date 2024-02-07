Внеочередные президентские выборы в Азербайджане определят вектор движения государства вперёд - Игорь Коротченко

БАКУ /Trend/ - Внеочередные президентские выборы в Азербайджане определят вектор движения государства вперёд.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал журналистам Генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия) Игорь Коротченко, который прибыл в качестве наблюдателя на участок номер 7 Сабильского округа.

"Внеочередные президентские выборы - очень важное событие сегодня в жизни Азербайджана. Они определят будущий вектор движения государства вперед. Безусловно, значимым фактором является то, что эти выборы проводятся впервые на всей территории Азербайджана, включая освобожденные территории. Я думаю, что высокая активность азербайджанских избирателей - это проявление чувства гражданского патриотизма, ответственности за свою страну. Все это будет значимым фактором развития и движения Азербайджана вперед. Выбор, который делает сегодня азербайджанский народ, - он судьбоносный, это на многие долгие годы вперед. И я думаю, что мы здесь, как международные наблюдатели, видим очень высокую активность, очень четкую работу членов избирательных комиссий, в целом большой интерес и активность азербайджанских избирателей", - сказал он

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.