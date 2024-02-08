Внеочередные президентские выборы в Азербайджане в центре внимания арабских СМИ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Процесс голосования на внеочередных выборах Президента Азербайджанской Республики находился в центре внимания арабских СМИ.

Как сообщает Trend, информационные агентства SANA (Сирия), IRA (Ливия), MENA (Египет), а также газеты "Аль-Ахрам", "Дустур", "Аль-Каира" (Египет), порталы "Аль Халид" и "Gulf365" (ОАЭ), издание "Шуруг" (Алжир) опубликовали новости и подготовили репортажи о голосовании в столице Азербайджана Баку и регионах страны.

До внимания общественности арабских стран было доведено, что в ходе процесса голосования была зафиксирована высокая активность граждан Азербайджана, а также то, что международные и местные наблюдатели, представители влиятельных медиа-организаций следят за ходом внеочередных президентских выборов в стране. Подчеркнув важность этих выборов для региона, арабские СМИ отметили, что впервые в истории современного Азербайджана выборы после восстановления независимости проводятся на всей территории страны. В результате 44-дневной войны в 2020 году и антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в сентябре прошлого года в Карабахе, были полностью восстановлены территориальная целостность и суверенитет страны.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане прошло голосование на президентских выборах.

Ильхам Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 92,1% голосов после обработки 54,47% бюллетеней.

Отметим, что по результатам exit poll, проведенного американской организацией "Oracle Advisory Group" совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан, 93,9 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По данным ООО "Центр социологических исследований", 92,4% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По результатам exit poll Мониторингового центра «Rəy», 92,6 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях были созданы 26 избирательных участков.