Международные наблюдатели активно посещали избирательные участки в Азербайджане - грузинский парламентарий

БАКУ/ Trend/ - Международные наблюдатели активно посещали избирательные участки.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам член парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

"Мы здесь по приглашению Милли Меджлиса для наблюдения за президентскими выборами в Азербайджане. Некоторые наши коллеги входят в состав международных наблюдательных миссий", - сказал он.

Талаквадзе отметил, что активность избирателей была высокой. На всех избирательных участках процесс голосования проходил в соответствии с законодательством.

"Кроме того, средства массовой информации имели полный доступ к освещению процесса на избирательных участках и были представлены почти на каждом из них. Подводя итоги дня выборов, мы можем сказать на основании наших предварительных выводов, что избирательная администрация провела эффективную работу", - сказал он.

Талаквадзе также отметил, что эти выборы являются историческими для Азербайджана.

"Это, безусловно, исторический момент для народа Азербайджана с момента восстановления территориальной целостности страны", - сказал он.

Напомним, что сегодня в Азербайджане прошло голосование на президентских выборах.

За пост президента боролись кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они голосовали на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для граждан Азербайджана, находящихся за рубежом, в посольствах и консульствах 37 стран были созданы 49 избирательных участков.

Для наблюдения за выборами было зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях были созданы 26 избирательных участков.

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