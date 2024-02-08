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Председательство в Азиатской парламентской ассамблеи перейдет Азербайджану с конца февраля

Политика Материалы 8 февраля 2024 09:55 (UTC +04:00)
Председательство в Азиатской парламентской ассамблеи перейдет Азербайджану с конца февраля

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Председательство в Азиатской парламентской ассамблеи перейдет Азербайджану с конца февраля.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал генеральный секретарь Азиатской парламентской ассамблеи Мохаммед Реза Маджиди (Mohammad Reza Majidi) в ходе пресс-конференции в Баку.

"В конце февраля состоится заседание Азиатской парламентской ассамблеи и тогда президентство перейдет от Турции к Азербайджану", - подчеркнул он.

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