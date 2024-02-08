Впервые пройдет ультрамарафон Ханкенди-Баку

БАКУ /Trend/ - Впервые пройдет ультрамарафон из Ханкенди в Баку.

Как сообщили Trend в четверг в министерстве молодежи и спорта Азербайджана, участники ультрамарафона, который стартует из города Ханкенди 29 февраля, преодолеют дистанцию в 360 километров и достигнут финиша в Баку.

Соревнование, организуемое министерством совместно с Федерацией легкой атлетики Азербайджана, проводится в рамках «Недели спорта» и «Года солидарности во имя зеленого мира».

Участники ультрамарафона, преодолевая этапы Ханкенди – Евлах (83 километра), Евлах – Уджар (84 километра), Уджар – Гаджигабул (88 километров), Гаджигабул – Гобустан (70 километров) и Гобустан – Баку (55 километров), 4 марта прибудут в Баку. Победители каждого этапа будут награждены отдельно, а победители общего ультрамарафона будут награждены главными призами.

Принять участие в ультрамарафоне, который пройдет под лозунгом «С гордостью вперед!», сможет любой желающий в возрасте старше 18 лет.

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