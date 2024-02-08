Президентские выборы в Азербайджане прошли очень демократично - Шамиль Айрым

БАКУ /Trend/ - Президентские выборы в Азербайджане прошли очень демократично.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на брифинге по итогам мониторинга внеочередных президентских выборов в Азербайджане заявил депутат Великого Национального собрания Турции, председатель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым.

"Мы находимся в Азербайджане два-три дня. Граждане Азербайджана активно участвовали в голосовании на президентских выборах", - подчеркнул Ш.Айрым.

Он упомянул, что выборы впервые прошли на всей территории Азербайджана.

"Большая часть избирателей проголосовала за Президента Ильхама Алиева", - подчеркнул он.

Он отметил, что Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность, одержав победу в 44-дневной Отечественной войне, и проведя в Карабахе в сентябре прошлого года 24-часовые антитеррористические мероприятия локального характера.

"Западные силы пытаются воспрепятствовать мирному соглашению путем различных вмешательств.

Кроме того, различные международные организации заявили, что выборы являются недемократическими еще до того, как они начались. Как турецкая делегация, мы полностью отвергаем эту клевету и заявляем, что выборы в Азербайджане прошли очень демократично", - добавил Ш.Айрым.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы.

За пост президента боролись 7 кандидатов.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Ильхам Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 92,05% голосов после обработки 93,35% бюллетеней.

Захид Орудж получил 2,19% голосов, Рази Нуруллаев - 0,8%, Фазиль Мустафа - 2%, Эльшад Мусаев - 0,67%, Гудрат Гасангулиев - 1,76%, Фуад Алиев - 0,53% голосов.

По результатам exit poll, проведенного американской организацией "Oracle Advisory Group" совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан, 93,9 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По данным ООО "Центр социологических исследований", 92,4% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По результатам exit poll Мониторингового центра "Rəy", 92,6 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях были созданы 26 избирательных участков.

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