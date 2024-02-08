Процесс голосования на президентских выборах в Азербайджане организован на высоком уровне - депутат из Камбоджи

БАКУ /Trend/ - Процесс голосования на президентских выборах в Азербайджане был организован на высоком уровне.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам депутат парламента Камбоджи Мосине Сос.

"Каждая политическая партия в Азербайджане обладала равными правами и возможностями при выдвежении своего кандидата, что отражает высокий уровень демократии. Наблюдалась очень высокая явка избирателей. Соблюдался принцип недискриминации и равноправия в отношении всех политических партий. Мы наблюдали, как люди активно участвуют в процессе голосования, который был организован на высоком уровне, начиная от открытия участков и заканчивая подсчетом голосов", - подчеркнул он.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы.

За пост президента боролись 7 кандидатов.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Ильхам Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 92,05% голосов после обработки 93,35% бюллетеней.

Захид Орудж получил 2,19% голосов, Рази Нуруллаев - 0,8%, Фазиль Мустафа - 2%, Эльшад Мусаев - 0,67%, Гудрат Гасангулиев - 1,76%, Фуад Алиев - 0,53% голосов.

По результатам exit poll, проведенного американской организацией "Oracle Advisory Group" совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан, 93,9 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По данным ООО "Центр социологических исследований", 92,4% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По результатам exit poll Мониторингового центра "Rəy", 92,6 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях были созданы 26 избирательных участков.

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