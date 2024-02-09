Непредотвращение военных преступлений Армении подогревает чувство безнаказанности в этой стране - Рахман Мустафаев

БАКУ /Trend/ - Неспособность международного сообщества предотвратить военные преступления Армении не служит никакой другой цели, кроме как подогревать в этой стране чувство безнаказанности.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на своей странице в социальной сети Х написал посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев.

Он подчеркнул, что совпадение присоединения Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда с обнаружением нового массового захоронения в Ходжалы, где армянские военные формирования убили более шестисот азербайджанских мирных жителей, является весьма символичным.

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