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Непредотвращение военных преступлений Армении подогревает чувство безнаказанности в этой стране - Рахман Мустафаев

Политика Материалы 9 февраля 2024 15:00 (UTC +04:00)
Непредотвращение военных преступлений Армении подогревает чувство безнаказанности в этой стране - Рахман Мустафаев

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Неспособность международного сообщества предотвратить военные преступления Армении не служит никакой другой цели, кроме как подогревать в этой стране чувство безнаказанности.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на своей странице в социальной сети Х написал посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев.

Он подчеркнул, что совпадение присоединения Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда с обнаружением нового массового захоронения в Ходжалы, где армянские военные формирования убили более шестисот азербайджанских мирных жителей, является весьма символичным.

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