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Султан Омана поздравил Президента Ильхама Алиева

Политика Материалы 10 февраля 2024 19:30 (UTC +04:00)
Султан Омана поздравил Президента Ильхама Алиева

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БАКУ /Trend/ - Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространило Оманское информационное агентство (ONA).

В информации говорится, что Султан Омана передал Президенту Азербайджана сердечные поздравления и наилучшие пожелания, пожелал ему крепкого здоровья.

Хайсам бен Тарек Аль Саид пожелал Президенту Ильхаму Алиеву успехов на пути, ведущем дружественный азербайджанский народ к прогрессу и благополучию, выразил надежду, что отношения дружбы между двумя странами и впредь будут развиваться и укрепляться.

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