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Наследный принц Королевства Саудовская Аравия поздравил Президента Ильхама Алиева с уверенной победой на выборах

Политика Материалы 11 февраля 2024 11:47 (UTC +04:00)
Наследный принц Королевства Саудовская Аравия поздравил Президента Ильхама Алиева с уверенной победой на выборах

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Наследный принц Королевства Саудовская Аравия, премьер-министр Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с убедительной победой на выборах.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространило агентство SPA Саудовской Аравии.

В сообщении отмечается, что Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд передал главе государства искренние поздравления, пожелал ему успехов, а азербайджанскому народу – устойчивого развития и благосостояния.

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