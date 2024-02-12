Благодаря новому мандату Президента Ильхама Алиева Азербайджан добьется еще больших достижений - генеральный директор ИСЕСКО

БАКУ /Trend/ - Генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик поздравил Президента Ильхама Алиева с убедительной победой на выборах.

Как сообщает Trend, в поздравительном послании Салим бин Мухаммед аль-Малик отметил: «Ваша убедительная победа на последних выборах является доказательством доверия народа Азербайджана к Вашему лидерству. Это также проявление Вашей преданности, видения и непоколебимой приверженности развитию и процветанию Вашей страны.

Являясь ИСЕСКО, мы надеемся продолжить наше сотрудничество с Азербайджаном под Вашим мудрым руководством, развивать сферы образования, науки и культуры в исламском мире».

Подчеркнув, что постоянная поддержка Президента Ильхама Алиева оказала положительное влияние на инициативы по развитию культурного обмена, научных исследований и образования в регионе, генеральный директор добавил, что благодаря новому мандату главы государства Азербайджан в предстоящие годы добьется еще больших достижений.

«Выражаю личное восхищение Вашим исключительным лидерством, вызывающим резонанс во всем исламском мире, поддерживающим развитие молодежи, а также служащим продвижению мира и прогресса.

Еще раз поздравляю Вас с переизбранием Президентом. Пусть Ваш очередной президентский срок принесет Азербайджанской Республике еще большее процветание и успех!» – пишет в поздравительном послании генеральный директор ИСЕСКО.