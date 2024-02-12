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Названо количество мин, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана за неделю

Политика Материалы 12 февраля 2024 17:05 (UTC +04:00)
Названо количество мин, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана за неделю

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Названо количество мин, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана на прошлой неделе.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в еженедельной информации Агентства Азербайджанской Республики по разминированию.

Было отмечено, что за период с 5 по 11 февраля 2024 года на освобожденных территориях были обнаружены и обезврежены 195 мин, из которых 33 - противотанковые, 162 - противопехотные мины, а также 836 неразорвавшихся боеприпасов.

Была разминирована территория площадью 908,9 гектара.

Операции по разминированию были проведены Агентством по разминированию, министерством обороны, министерством по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службой Азербайджана.

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