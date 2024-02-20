Власти Армении должны запретить деятельность пережитков прошлого на своей территории - Община Западного Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Власти Армении, рассматривающие взгляды Общины Западного Азербайджана даже на сохранение культурного наследия как посягательство на свой суверенитет, должны запретить на своей территории деятельность все еще стремящихся к "самоопределению" пережитков прошлого, угрожающих суверенитету Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана по поводу встречи так называемых "членов" так называемого "парламента" с Варданом Осканяном, а также распространенной в армянской прессе информации о нелепых идеях типа "Карабахский конфликт не решен".

"Все это еще раз показывает, что карабахские армяне не извлекли никаких уроков из того, что произошло за последние 35 лет, и то, что их используют мечтатели и шовинисты. Это также свидетельствует о, мягко говоря, неискренности армянских властей, которые постоянно лгут относительно мира", - отмечается в заявлении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!