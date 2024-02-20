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Вступил в силу меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между Азербайджаном и ОАЭ - Указ

Политика Материалы 20 февраля 2024 16:19 (UTC +04:00)
Вступил в силу меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между Азербайджаном и ОАЭ - Указ

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил "Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между министерством финансов Азербайджанской Республики и министерством финансов Объединенных Арабских Эмиратов".

Как сообщает Trend, в связи с этим глава государства подписал новый указ.

Согласно указу, после вступления в силу меморандума, подписанного 9 января 2024 года в городе Баку, министерство финансов должно обеспечить реализацию его положений, а министерство иностранных дел - уведомить противоположную сторону о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления документа в силу.

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