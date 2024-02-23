Фикрет Мамедов принес присягу в парламенте Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Назначенный судьей Конституционного суда Фикрет Мамедов принес присягу в Милли Меджлисе (парламент).
Как сообщает в пятницу Trend, вопрос о назначении Фикрета Фаррух оглу Мамедова судьей Конституционного уда Азербайджанской Республики был вынесен на обсуждение и принят на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
После этого Ф.Мамедов выступил с речью. Он выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за выдвижение своей кандидатуры на этот пост.
Затем Ф.Мамедов принес присягу, торжественно поклявшись достойно исполнять свои обязанности.
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