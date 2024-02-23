Установлены льготы для предпринимателей, занимающихся строительством жилых площадей на освобожденных территориях Азербайджана - Указ

БАКУ /Trend/ - Установлены льготы для предпринимателей, занимающихся строительством жилых площадей на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, это нашло свое отражение в поправке, внесенной в "Порядок предоставления субсидий на начисленные проценты по кредитам, полученным предпринимателями в манатах" указом, подписанным сегодня Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Согласно поправке, предпринимателю, занимающемуся строительством жилых площадей на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, будет предоставлена субсидия в размере 10 процентных пунктов годовой процентной ставки по кредитам, выделяемым для соответствующей сферы экономической деятельности, в которую вкладываются инвестиции.