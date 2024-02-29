Встречу глав МИД Азербайджана и Армении можно назвать позитивной - политолог

БАКУ /Trend/ - Армения очень старается, чтобы встречи проводились с модерацией западных кругов и чтобы Ереван занял здесь определенные доминирующие позиции. С другой стороны, Азербайджан еще раз доказал, что геополитический центр, участвующий в переговорах, не имеет значения. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также заявила, что стороны забывают о прошлом и смотрят в будущее. В связи с этим эту встречу можно назвать позитивной. Главное, чтобы переговоры проходили в конструктивном ключе.

Об этом в четверг, отвечая на вопросы Trend, заявил политолог Ильяс Гусейнов.

Он отметил, что Азербайджан в очередной раз показал, что открыт к переговорам на западном уровне и вообще на всех платформах.

"Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Берлине имеет исключительное значение с точки зрения сохранения мира, безопасности, стабильности на Южном Кавказе, его перехода в устойчивое русло.

Несмотря на то, что встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на Мюнхенской конференции по безопасности была оценена положительно, мы увидели, что за ней последовал визит премьер-министра Армении во Францию, где ему были даны обещания вооружить Армению.

Затем министр обороны Франции посетил Ереван и на своем самолете перевез продукцию военного назначения. Все это также указывает на намерения Франции, которая выступает против мира. С одной стороны, Германия выступает за углубление переговоров в позитивном ключе, а с другой стороны, государство, представляющее Европейский союз, привлекает внимание своим поведением против мира", - добавил И.Гусейнов.

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