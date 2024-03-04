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Председатель Народного собрания Болгарии посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева

Политика Материалы 4 марта 2024 13:08 (UTC +04:00)
Председатель Народного собрания Болгарии посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 4 марта делегация во главе с председателем Народного собрания Болгарии Росеном Димитровым Желязковым посетила могилу общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева на Аллее Почетного захоронения.

Как сообщает в понедельник Trend, члены болгарской делегации с глубоким уважением почтили память великого лидера Гейдара Алиева и возложили венок к его могиле.

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