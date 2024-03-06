В Ханкенди снесены здания преступлений и вымогательств

БАКУ /Trend/ - "Сколько стоит мир, столько и будут стоять эти здания, как память о мужестве, героизме и свободе карабахских армян, высеченных в камне".

2007 год, 2 сентября. Торжественная церемония открытия здания "парламента Нагорного Карабаха" в день "16-летия" сепаратистской хунты в Ханкенди.

Спикер парламента Армении Тигран Торосян в своем выступлении заявил о том, что это здание - "очередное доказательство нерушимости Нагорно-Карабахской республики", "грандиозное событие", "незабываемый момент".

На строительство здания в 2006 году было выделено 586 тысяч долларов США, но этих средств "не хватило", поэтому в 2007 году было выделено дополнительно до 985 тысяч долларов. Но, для того, чтобы завершить строительство здания, были опять собраны дополнительные средства у спонсоров, имена которых не разглашались.

От построенного в безвкусном, с хаотическим смешением многих архитектурных стилей, примитивной форме здания, о котором говорилось, что "пока стоит мир, стоит и это здание", осталась только куча бетона, камней и арматуры.

Мир не стоял на месте, и от этого здания ничего не осталось. За 30 лет оккупации 20 процентов территории Азербайджана это здание уже вошло в историю как символ сепаратизма, терроризма и злодеяния карабахских армян.

Было, а теперь нет: как не осталось и тщетных желаний, гнусных намерений и мерзких планов армян относительно Карабаха.

Здание общей площадью 1 350 кв. м. сегодня сравняли с землей.

Это символическое, но и в то же время неудивительное событие.

Конец сепаратистского режима в Ханкенди пришелся на сентябрь прошлого года, а здание, в котором собирались руководители этой хунты, которые пытались узаконить свои преступления "парламентскими решениями", разрушили.

Вместе со зданием "парламента" было снесено и здание "Музея борцов за свободу Арцаха".

Общая площадь трехэтажного здания вместе с полуподвальным помещением и мезонином составляла 1 886 кв. м., и при взгляде сверху напоминало форму креста. Оно было сдано в пользование в мае 2013 года - в годовщину празднования армянами оккупации города Шуша.

На торжественной церемонии вместе с тогдашним главой сепаратистской хунты Бако Саакяном присутствовал президент Армении Серж Саргсян.

На строительство здания были потрачены деньги благотворительного фонда Левона Айрапетяна, арестованного в России в 2014 году за финансовые махинации и умершего в тюрьме, "Vallex Group", "вложившая" в оккупированные территории огромные суммы, а также представителей армянской общины в Москве, и Ставропольском крае.

Снос зданий, ставших символом многолетнего заговора против Азербайджана, понятия, представляющего собой смесь идей "цехакронизма" и неонацизма, доведенного до маниакальной жестокости сепаратизма, является нормальным явлением.

Это даже логично, потому что эти два здания не имеют отношения к общему плану Ханкенди, общему архитектурному стилю Карабаха, являющегося территорией Азербайджана.

Армяне знают о тех моментах, о которых мы упоминаем, но вот уже два дня устраивают массовый ор, заявляя, что "Азербайджан уничтожает армянское наследие, памятники истории и культуры в Ханкенди".

Пароксизм дошел до такой степени, что Жан-Кристов Бюиссон, заместитель директора французского "Le Figaro", демонстрирующий намерение быть больше католикосом, чем сам армянский католикос, чуть не довел свои виртуальные рыдания до истерики: "Они также разрушают символы уважения армян к демократии".

При том, что в Ханкенди не сносятся памятники истории или культуры армян, какое-либо наследие. Как раз наоборот. Здание "парламента", в котором осуществлялись попытки армян написать вымышленную историю, и здание "борцов за свободу", которое можно считать воплощением дашнакской идеологии карабахских армянских сепаратистов, враждебно относящихся к культуре, человечеству, гуманизму, морали и реальности, вырвали с корнями из азербайджанской земли, чтобы больше ничего не напоминало о сепаратизме.

Это санитарно-гигиеническая процедура, шаг, направленный на обеспечение прав граждан Азербайджана касательно экологии, эстетики, архитектуры и культуры. Такие уродливые постройки противоречат правилам градостроительства, а также морали, нравственности, писанным и неписаным законам.

Оба снесенных здания были построены во время оккупации и поэтому подлежат сносу. Поскольку оккупация территорий Азербайджана армянами была умыслом и противоправным деянием, любое здание, построенное теми, кто совершает подобное деяние, является незаконным (как и вымышленные истории армян, их территориальные претензии, реваншистские идеи, фальсификационная политика, противоречащая всем законам человечества).

В Ханкенди просто идут работы по очистке территории от грязи. Это и есть настоящая, реальная и честная история.

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