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Пройдет 9-я трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции

Политика Материалы 12 марта 2024 17:46 (UTC +04:00)
Пройдет 9-я трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - 15 марта в Баку состоится 9-я трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что в рамках трехсторонней встречи запланировано проведение встреч в формате один на один министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с коллегами, а также совместной пресс-конференции министров иностранных дел.

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