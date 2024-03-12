Пройдет 9-я трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции

БАКУ /Trend/ - 15 марта в Баку состоится 9-я трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что в рамках трехсторонней встречи запланировано проведение встреч в формате один на один министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с коллегами, а также совместной пресс-конференции министров иностранных дел.

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