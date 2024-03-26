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Молдавская делегация призвала ПАСЕ сотрудничать с парламентом Азербайджана

Политика Материалы 26 марта 2024 20:33 (UTC +04:00)
Молдавская делегация призвала ПАСЕ сотрудничать с парламентом Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 21 марта делегация Молдовы в Парламентской Ассамблее Совета Европы направила письмо в ПАСЕ.

Как сообщает Trend, в письме молдавской делегации обращен призыв к Парламентской Ассамблее Совета Европы и Милли Меджлису Азербайджанской Республики совместно работать над устранением разрыва, возникшего между организацией и Азербайджаном после решения, принятого на январской сессии ПАСЕ.

В письме отмечается, что, как и другие государства-члены, Азербайджанская Республика поддерживает продвижение ценностей и принципов организации посредством своей делегации в ПАСЕ. Была также подчеркнута​​ важность решения всех проблем посредством межпарламентского диалога в рамках ПАСЕ в то время, когда звучат важные призывы к безопасности и миру в Европе.

В письме также подчеркивается, что неспособность азербайджанской делегации участвовать в работе ПАСЕ не принесла долгосрочных выгод ни организации, ни государствам-членам организации.

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