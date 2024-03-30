Иран опроверг сообщения о назначении нового посла в Баку

БАКУ /Trend/ - Сейид Аббас Мусави, исполняющий обязанности посла Ирана в Баку, продолжит свою работу до тех пор, пока посольство Азербайджанской Республики в Тегеране не возобновит свою деятельность.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщил иранский дипломатический источник.

"Миссия господина Сейид Аббаса Мусави завершилась в конце лета прошлого года, но ему было предписано продолжить свою деятельность до тех пор, пока отношения не нормализуются и посольство Азербайджанской Республики в Тегеране не возобновит свою деятельность", - говорится в сообщении.