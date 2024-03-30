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Иран опроверг сообщения о назначении нового посла в Баку

Политика Материалы 30 марта 2024 00:21 (UTC +04:00)
Иран опроверг сообщения о назначении нового посла в Баку

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Сейид Аббас Мусави, исполняющий обязанности посла Ирана в Баку, продолжит свою работу до тех пор, пока посольство Азербайджанской Республики в Тегеране не возобновит свою деятельность.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщил иранский дипломатический источник.

"Миссия господина Сейид Аббаса Мусави завершилась в конце лета прошлого года, но ему было предписано продолжить свою деятельность до тех пор, пока отношения не нормализуются и посольство Азербайджанской Республики в Тегеране не возобновит свою деятельность", - говорится в сообщении.

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