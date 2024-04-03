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В Н-ской воинской части состоялась встреча с военнослужащими и гражданскими служащими - минобороны Азербайджана

Политика Материалы 3 апреля 2024 19:25 (UTC +04:00)
В Н-ской воинской части состоялась встреча с военнослужащими и гражданскими служащими - минобороны Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2024 год представители отдела по работе с семьями военнослужащих Главного управления по личному составу министерства обороны посетили Н-скую воинскую часть, где провели встречу с военнослужащими и гражданскими служащими.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

На встрече были проведены беседы с целью повышения морально-психологической подготовки военнослужащих азербайджанской армии. Военнослужащим и гражданским служащим была предоставлена информация о деятельности, осуществляемой в армиях развитых стран в области прав человека и гендерного равенства, даны ответы на интересующие их вопросы.

Отметим, что в азербайджанской армии предпринимаются важные шаги в направлении обеспечения гендерного равенства, проводится широкая просветительская работа среди военнослужащих и гражданских служащих.

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