В Н-ской воинской части состоялась встреча с военнослужащими и гражданскими служащими - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2024 год представители отдела по работе с семьями военнослужащих Главного управления по личному составу министерства обороны посетили Н-скую воинскую часть, где провели встречу с военнослужащими и гражданскими служащими.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

На встрече были проведены беседы с целью повышения морально-психологической подготовки военнослужащих азербайджанской армии. Военнослужащим и гражданским служащим была предоставлена информация о деятельности, осуществляемой в армиях развитых стран в области прав человека и гендерного равенства, даны ответы на интересующие их вопросы.

Отметим, что в азербайджанской армии предпринимаются важные шаги в направлении обеспечения гендерного равенства, проводится широкая просветительская работа среди военнослужащих и гражданских служащих.

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