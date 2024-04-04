Армения столкнется с большой катастрофой - комментарий

БАКУ /Trend/ - США, Запад должны понимать, что любое событие на Южном Кавказе зависит от позиции Азербайджана, отношения Президента Ильхама Алиева к этим процессам.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Махир Аббасзаде.

"Звонок госсекретаря США Президенту Ильхаму Алиеву однозначно свидетельствует об авторитете главы государства на глобальном уровне и показывает, насколько серьезна международная позиция Азербайджана. Другой вопрос касается того, что Азербайджан продемонстрировал свою позицию в связи со встречей ЕС-США-Армения 5 апреля. Естественно, Азербайджан категорически против этой встречи. Азербайджан знает, что эта встреча приведет к обострению ситуации на Южном Кавказе", - сказал депутат.

Он отметил, что Азербайджан всегда заявлял о своей позиции касательно восстановления мира и стабильности на Южном Кавказе.

"Хотя Армения долгое время была форпостом России в регионе, нынешняя власть Армении сегодня выстроила серьезные отношения с Западом, США. Внезапное изменение политики Армении в поисках новых покровителей, попытка ввести в регион военные силы из Европы и других сторон приведет к дальнейшему росту напряженности в регионе. Шаги, предпринятые Арменией в последнее время, а именно соглашения, которые будут достигнуты в результате трехсторонней встречи 5 апреля, в конечном итоге поставят Армению в безвыходное положение, увеличат военные риски на Южном Кавказе, поскольку Россия не будет занимать наблюдательную позицию в этом вопросе. Думаю, что в этом случае мы увидим, что Армения столкнется с такой же катастрофой, как Украина и Сирия", - добавил депутат.

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