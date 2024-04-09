Южный Кавказ не должен становиться ареной геополитического соперничества - МИД Ирана

БАКУ /Trend/ - Иран считает, что Южный Кавказ не должен становиться ареной геополитического соперничества.

Как передает Trend, об этом сказал представитель министерства иностранных дел страны Насер Канани, отвечая на вопрос, связанный с трехсторонней встречей Армения-США-ЕС.

Канани подчеркнул важность установления мира и стабильности на Южном Кавказе.

"Укрепление экономического сотрудничества и расширение связей играет эффективную роль в установлении мира и стабильности, экономическом развитии в регионе Южного Кавказа, и в этой связи необходимо использовать потенциал региональных структур, в том числе консультативного механизма 3+3 для мирного решения споров", - сказал он.

Отметим, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, верховный представитель, вице-президент ЕС Жозеп Боррель, государственный секретарь США Энтони Блинкен, глава USAID Саманта Пауэр и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян встретились 5 апреля в Брюсселе.

Помимо прочего, по итогам встречи было заявлено, что ЕС выдвинет План устойчивости и роста Армении на период 2024-2027 годов стоимостью 270 миллионов евро.