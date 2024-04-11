Община Западного Азербайджана обратилась к правительству США в связи с заявлением посла

БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана (ОЗА) распространила заявление.

Как сообщает Trend, в заявлении указывается, что посол Соединенных Штатов Америки в Армении Кристина Квин подняла вопрос безопасного возвращения переехавших из Азербайджана армян и отметила, что этот вопрос не закрыт.

«Говоря о праве на возвращение, посол должна сначала высказать свое мнение о ситуации в этой сфере в той стране, где она аккредитована. Интересно, почему посол Квин никогда не говорила об изгнании азербайджанцев из Армении, уничтожении их культурного наследия и о том, что Армения не обеспечивает их право на возвращение?

Еще раз обращаясь к правительству США, мы призываем положить конец этнической и религиозной дискриминации изгнанных из Армении азербайджанцев и поддержать их мирное, достойное и безопасное возвращение», – подчеркивается в заявлении ОЗА.