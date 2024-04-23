Президент Ильхам Алиев: COP29 проложит путь к будущему сотрудничеству между тремя странами Южного Кавказа

БАКУ /Trend/ - COP29 создаст возможность, по крайней мере, для проведения консультаций между тремя странами Южного Кавказа и проложит путь к дальнейшему сотрудничеству.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана», организованном в Университете АДА.

«Сейчас появился уникальный шанс. Мы были лишены этого. Во время распада СССР в нашем регионе шли войны, чего нельзя было сказать о прибалтийских странах, которые начали свою независимую жизнь в мирных условиях. Теперь есть шанс перевернуть эту страницу. Именно этим мы и занимаемся. Думаю, что COP29 – это прекрасная возможность», - сказал Президент Азербайджана.