Для поддержки Азербайджана в процессе COP29 в ООН создана специальная рабочая группа (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Семья ООН мобилизована генеральным секретарем для оказания необходимой поддержки Азербайджану в процессе COP29, создана специальная рабочая группа

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал специальный советник генерального секретаря ООН по климатическим действиям и справедливому переходу Селвин Чарльз Харт на встрече с Президентом Ильхамом Алиевым.

Отметив, что делегация Программы развития ООН (ПРООН) в ближайшее время посетит Азербайджан, Селвин Чарльз Харт сказал, что эффективное управление нашей страной доходами от природных ресурсов и расходование их на социально-экономическое развитие являются успешным примером.

Он подчеркнул, что Азербайджан в то же время подает очень важный пример, расходуя полученные от этой отрасли доходы на повестку зеленой энергии. Гость еще раз выразил поддержку ООН Азербайджану в этом процессе.