Делегация департамента военной полиции Грузии посетила с визитом Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Грузии на 2024 год, Азербайджан посетила делегация во главе с начальником Департамента военной полиции министерства обороны Республики Грузия полковником Шалвой Шенгелия.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

В рамках визита делегация посетила Управление военной полиции министерства обороны.

Сначала были возложены цветы к памятнику общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, установленному на территории управления.

Поприветствовав гостей на встрече, состоявшейся в Управлении военной полиции, начальник Управления военной полиции полковник-лейтенант Эльгюн Алиев выразил удовлетворение их визитом в Азербайджан.

На встрече было выражено удовлетворение нынешним состоянием двустороннего военного сотрудничества. Отмечалось, что отношения, основанные на дружбе и братстве, опираются на взаимное доверие и поддержку. Была особо подчеркнута важность подобных встреч с точки зрения обмена опытом.

Затем гостям был представлен брифинг о деятельности Управления военной полиции.

Грузинская делегация выразила признательность за оказанное гостеприимство.

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