Провокации Франции не останутся без ответа - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Французская сторона должна знать, что проводимая ею кампания против Азербайджана, высказанные непристойные заявления и провокации не останутся без ответа.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос местных СМИ касательно необоснованных заявлений Франции в адрес Азербайджана.

"Французская сторона не только не принесла извинений за подобные безответственные и неприемлемые заявления, но еще больше расширила клеветническую кампанию против Азербайджана в Le Point и других подобных французских СМИ. Кампания этой страны против Азербайджана, окутанная в "демократию", является попыткой скрыть провал внешней политики Франции", - сказал А.Гаджизаде.

Он подчеркнул, что, наряду с этим, всем известна деятельность Франции, стремящейся преподать миру "урок демократии" в виде международных правонарушений, неоколониальной политики, расизма, дискриминации, исламофобии, ограничения прав человека.

"Поэтому, прежде чем называть Азербайджан "диктатурой", Франции было бы полезно извлечь уроки из своей вышеуказанной деятельности. Французская сторона должна знать, что ее кампания против нашей страны, высказанные непристойные заявления и провокации не останутся без ответа", - добавил он.

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