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Керим Велиев встретился с турецким коллегой

Политика Материалы 29 мая 2024 20:20 (UTC +04:00)
Керим Велиев встретился с турецким коллегой
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - Первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев, совершивший рабочий визит в Турцию для участия в многонациональных учениях «EFES-2024», встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турции генералом армии Метином Гюраком.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

На встрече было обсуждено текущее состояние двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, была отмечена важность повышения интенсивности совместных учений в целях обмена опытом.

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