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Председатель парламента Кыргызстана посетил могилу великого лидера (ФОТО)

Политика Материалы 4 июня 2024 15:05 (UTC +04:00)
Председатель парламента Кыргызстана посетил могилу великого лидера (ФОТО)
Фото: Парламент Азербайджанской Республики

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем парламента Кыргызстана (Жогорку Кенеш) Нурланбеком Шакиевым посетила 4 июня могилу великого лидера Гейдара Алиева и Аллею шехидов.

Как сообщает во вторник Trend, сначала делегация, прибыв на Аллею почетного захоронения, возложила венок к могиле общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, с уважением почтила его память.

Затем кыргызская делегация прибыла на Аллею шехидов, где почтила память героических сынов и дочерей Родины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложила цветы на их могилы. Состоялось также возложение венка к мемориалу "Вечный огонь".

Гостям, полюбовавшимся панорамой столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, была предоставлена подробная информация об истории Аллеи шехидов и проводимых в городе работах по строительству и благоустройству.

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Председатель парламента Кыргызстана посетил могилу великого лидера (ФОТО)
Председатель парламента Кыргызстана посетил могилу великого лидера (ФОТО)
Председатель парламента Кыргызстана посетил могилу великого лидера (ФОТО)
Председатель парламента Кыргызстана посетил могилу великого лидера (ФОТО)
Председатель парламента Кыргызстана посетил могилу великого лидера (ФОТО)
Председатель парламента Кыргызстана посетил могилу великого лидера (ФОТО)
Председатель парламента Кыргызстана посетил могилу великого лидера (ФОТО)
Председатель парламента Кыргызстана посетил могилу великого лидера (ФОТО)
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