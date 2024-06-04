Председатель парламента Кыргызстана посетил могилу великого лидера (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем парламента Кыргызстана (Жогорку Кенеш) Нурланбеком Шакиевым посетила 4 июня могилу великого лидера Гейдара Алиева и Аллею шехидов.

Как сообщает во вторник Trend, сначала делегация, прибыв на Аллею почетного захоронения, возложила венок к могиле общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, с уважением почтила его память.

Затем кыргызская делегация прибыла на Аллею шехидов, где почтила память героических сынов и дочерей Родины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложила цветы на их могилы. Состоялось также возложение венка к мемориалу "Вечный огонь".

Гостям, полюбовавшимся панорамой столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, была предоставлена подробная информация об истории Аллеи шехидов и проводимых в городе работах по строительству и благоустройству.

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