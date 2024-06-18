Режим Макрона препятствует нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией - минобороны

БАКУ /Trend/ - Режим Макрона препятствует нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Trend, об этом сказали в министерстве обороны Азербайджана комментируя подписанный контракт между Францией и Арменией на поставки самоходных артиллерийских установок CAESAR.

"В средствах массовой информации сообщается о подписании между Францией и Арменией контракта о купле-продаже самоходных артиллерийских установок CAESAR.

Оснащение Францией Армении артиллерийскими установками смертоносного и наступательного назначения и другими видами вооружения, несмотря на предупреждение азербайджанской стороны, является очередным доказательством провокационной деятельности Франции на Южном Кавказе.

Хотя министерство обороны Франции в своем заявлении в октябре прошлого года уверяло, что поставляемая в Армению военная техника носит оборонительный характер, оснащение Армении смертоносным оружием согласно нынешней военной сделке является очередным проявлением лицемерия руководства Франции.

Режим Макрона, проводящий в регионе Южного Кавказа политику милитаризации и геополитических интриг, препятствует нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, и обеспечению стабильного мира в регионе. Нынешнее руководство Франции, оставшееся в стороне от процесса нормализации и региональных процессов в связи с подобного рода деструктивной и предвзятой политикой, не может простить Азербайджану этого и поэтому продолжает свою подрывную политику.

Армения - государство, совершившее в отношении Азербайджана военную агрессию и оккупацию.

Перевооружение Францией, являющейся постоянным членом Совета Безопасности ООН, Армении, имеющей опыт кровавой военной агрессии, и поддержка армянским руководством политики реваншизма - проявление политической безответственности, открывающей путь к новой войне.

Франция, будучи колониальной империей, исторически имела богатый, вызывающий отвращение, опыт разжигания очагов войны и конфликтов в различных частях мира. Процессы, происходящие в Новой Каледонии и других заморских колониальных территориях, эксплуатация коренных народов, разграбление их природных ресурсов, изменение демографического состава этих территорий в результате расистской политики, подавление протестов силой крови и оружия, являются проявлениями истинной сути режима Макрона. Вместо того, чтобы решить подобные укоренившиеся проблемы, являющиеся пережитком позорного колониального наследия, и положить конец неоколониализму, Франция проводит грязную пропагандистскую и дезинформационную кампанию против Азербайджана.

Заявляем, что вся ответственность за обострение ситуации в регионе Южного Кавказа и возникновение нового очага войны будет нести руководство Армении, проводящее реваншистскую политику, и диктатура Макрона", - говорится в сообщении ведомства.