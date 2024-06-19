Италия будет представлена на COP29 делегацией высокого уровня - посол

БАКУ /Trend/ - Италия будет представлена на COP29 делегацией высокого уровня.

Об этом, отвечая на вопрос Trend, сказал посол Италии в Азербайджане Лука ди Джанфранческо.

«Италия, безусловно, примет активное участие в предстоящей COP29. Страна будет представлена на протяжении всей сессии делегацией высокого уровня. Это очень важное мероприятие для продвижения повестки дня по вопросам климата», - сказал он.

Посол поздравил Азербайджан с получением важного статуса принимающей конференцию стороны.

«Мы уверены, что это мероприятие пройдет успешно», - сказал он.

Отметим, что Лука ди Джанфранческо был назначен на должность посла в Баку 20 мая. Ранее этот пост занимал Клаудио Таффури.

Напомним, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.