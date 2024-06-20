В Азербайджане будет создана комиссия в связи с нуждами обороны

БАКУ /Trend/ - В отношении предприятий и учреждений, входящих в структуру министерства оборонной промышленности или находящихся в его подчинении, а также предприятий, входящих в их структуру или находящихся в их подчинении, министерством оборонной промышленности будет создана закупочная комиссия, которая будет действовать от его имени как временная рабочая группа, которая проведет закупку и примет решение о ее результатах в случаях, предусмотренных "Критериями нужд обороны или государственной безопасности и порядка проведения связанных с ними закупок".

Как сообщает Trend, это отражено в "Критериях нужд обороны или государственной безопасности и порядке проведения связанных с ними закупок", подписанных премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

Согласно Порядку, закупочная комиссия формируется из представителей закупочной организации численностью не менее 5 человек, один из которых является председателем по закупкам. Председатель и члены закупочной комиссии назначаются руководителем закупочной организации. В состав закупочной комиссии входят заместитель руководителя закупочной организации, руководители структурных подразделений, осуществляющих функции финансового, правового, внутреннего контроля и снабжения.

Закупочная комиссия в отношении закрытого акционерного общества "Холдинг оборонной промышленности "Азерсилах" и предприятий, входящих в его структуру или находящихся в его подчинении, формируется министром оборонной промышленности.

В состав закупочной комиссии, состоящей не менее чем из 5 человек, входит руководитель соответствующего структурного подразделения аппарата министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики. Председателем закупочной комиссии становится генеральный директор закрытого акционерного общества "Холдинг оборонной промышленности "Азерсилах".

В отношении других предприятий и учреждений, входящих в структуру министерства оборонной промышленности или находящихся в его подчинении, закупочная комиссия формируется министром оборонной промышленности Азербайджанской Республики с учетом требований настоящего Порядка, а председателем закупочной комиссии становится заместитель министра оборонной промышленности Азербайджанской Республики.

Закупочная комиссия независима в своей деятельности, свободно принимает решения, обосновывая их и руководствуясь этим Порядком. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов в присутствии председателя комиссии. Членам комиссии не разрешается воздерживаться во время голосования. При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии. К работе закупочной комиссии могут привлекаться внешние консультанты (квалифицированные специалисты или эксперты) с целью составления свода условий, рассмотрения документов и предложений, их оценки с учетом требований закона.

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