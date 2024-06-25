Джейхун Байрамов обсудил процесс нормализации азербайджано-армянских отношений со спецпредставителем МИД России

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя министра иностранных дел Российской Федерации по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева.

Как сообщили Trend в МИД, на встрече были обсуждены азербайджано-российские двусторонние отношения, работа, проводимая в рамках региональных платформ, текущее состояние и перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, ситуация в регионе и последние события.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал о процессе переговоров по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Вместе с тем было отмечено, что продолжающиеся претензии касательно территориальной целостности Азербайджана в конституции и других законодательных актах Армении являются основным препятствием в этом процессе.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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