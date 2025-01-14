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За последние пять лет на службу в прокуратуру Азербайджана были приняты 23 участника Отечественной войны

Политика Материалы 14 января 2025 11:39 (UTC +04:00)
За последние пять лет на службу в прокуратуру Азербайджана были приняты 23 участника Отечественной войны

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - По итогам 5 конкурсов, проведенных после окончания Отечественной войны в 2020 году, 23 участника Отечественной войны были приняты на службу в органы прокуратуры

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил сегодня генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на церемонии дачи присяги молодых юристов, принятых на службу в органы прокуратуры.

К.Алиев отметил, что 2 из них были приняты в 2020 году, 10 - в 2021 году, 6 - в 2022 году, 3 - в 2023 году и 2 - в 2024 году.

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