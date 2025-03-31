Посол Германии вызван в МИД Азербайджана

БАКУ/Trend/ - 31 марта Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Азербайджана Ральф Хорлеманн был вызван в Министерство иностранных дел, передает в понедельник Trend со ссылкой на МИД.

«В ходе встречи был выражен решительный протест в связи с публикацией на официальной странице Instagram находящегося с визитом в Армении президента Федеративной Республики Германия Франка-Вальтера Штайнмайера «флага» незаконного режима, созданного на ранее оккупированных территориях Азербайджана.

Этот шаг был расценен как посягательство на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана»,- говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, в ходе встречи было подчеркнуто, что этот откровенный политический провокационный шаг, совершенный в ходе визита в регион, является неприемлемым.

«Азербайджанская сторона указала на необходимость публичных извинений со стороны Германии за данную публикацию.

Было отмечено, что эта публикация президента Германии противоречит как заявлениям о поддержке территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, так и продолжающемуся мирному процессу»,- сказали в МИД.

Кроме того, было подчеркнуто, что упоминание в публикации армянских жителей Карабахского региона при полном игнорировании прав более миллиона азербайджанцев, насильственно изгнанных с ранее оккупированных территорий Азербайджана и из Армении, является очередным проявлением предвзятости в отношении Азербайджана.

Было отменено, что конфликт, продолжавшийся почти 30 лет, был урегулирован военным и политическим путем, что не только восстановило территориальную целостность Азербайджана, но и историческую справедливость. Также было обращено внимание на то, что в Азербайджане не существует административной единицы под названием «Нагорный Карабах», и любые упоминания региона должны исключать политически мотивированные или искажающие реальность формулировки.