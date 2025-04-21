Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является второй после Китая страной, вложившей наибольшие инвестиции в реализацию проекта «Пояс и путь»

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является второй после Китая страной, вложившей наибольшие инвестиции в реализацию проекта «Пояс и путь».

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью китайскому агентству Синьхуа.

"Как известно, Азербайджан является одной из первых стран, поддержавших инициативу «Пояс и путь», выдвинутую Председателем КНР. Нами реализуются серьезные практические проекты в этом направлении. Можно с уверенностью сказать, что Азербайджан является второй после Китая страной, вложившей наибольшие инвестиции в реализацию данного проекта, как на своей территории, так и за ее пределами. Выступая на втором форуме «Пояс и путь», который проходил в Китае в апреле 2019 года, я отметил, что этот проект обеспечивает не только транспортное сообщение, но также усиливает связи между различными странами, служит укреплению диалога и сотрудничества и создает новые возможности для международной торговли.

Мы расширяем сотрудничество с Китаем в рамках инициативы «Пояс и путь». В этом направлении уже достигнуты значительные успехи. Используя свое выгодное географическое положение, Азербайджан продолжает активно развивать международные транспортные коридоры, создавать современную инфраструктуру и инвестировать дополнительные средства в увеличение их пропускной способности ввиду резкого роста грузопотока через нашу территорию.

За последние 20 лет в нашей стране построено и отремонтировано 21 тыс. километров автомобильных дорог, построено 335 мостов и путепроводов, 45 тоннелей, 163 наземных и подземных перехода. Проделана большая работа по улучшению железнодорожной инфраструктуры, построено более 1500 километров и отремонтировано 1800 километров железных дорог.

Сегодня такие важные транспортные проекты, как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Международный транспортный коридор «Север-Юг» и Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор), а также Бакинский международный морской торговый порт, являющийся одним из крупных портов на Каспии, открывают новые перспективы для реализации экономических и транспортных возможностей в рамках инициативы «Пояс и путь».

Хотел бы также обратить внимание на то, что в настоящее время Средний коридор является надежным и безопасным маршрутом, соединяющим Европу с Центральной Азией и Китаем через Каспийское море, а также самым оптимальным для доставки грузов из Китая в Европу и в обратном направлении. Его важность стремительно возрастает.

Объем транзитных перевозок между Азербайджаном и Китаем в 2024 году составил 378 тыс. тонн, что на 86 процентов больше по сравнению с 2023 годом. За 2024 год из Китая в Азербайджан в импортном и транзитном режиме по Среднему коридору было отправлено 287 маршрутных поездов", - сказал глава государства.