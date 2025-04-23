Баку и Пекин: альянс будущего в постглобальном мире

БАКУ /Trend/ - Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай в апреле 2025 года является серьезным и фундаментальным посылом, отражающим важные изменения, происходящие в системе международных отношений.

В эпоху стремительного краха условной гегемонии западного универсализма Баку и Пекин создают новую, построенную на равенстве, многогранную и рассчитанную на стратегическую устойчивость формулу партнерства.

Этот визит является историческим поворотным моментом.

В рамках визита главы государства в Китай было принято Совместное заявление, поднявшее отношения между Азербайджаном и Китаем на новый уровень. В документе было официально объявлено, что две страны устанавливают всесторонние отношения стратегического партнерства.

Переговоры между Президентом Ильхамом Алиевым и Председателем КНР Си Цзиньпином прошли в атмосфере искренности и дружбы, были высоко оценены успехи 33-летних дипломатических отношений двух стран. Лидеры договорились углублять отношения на основе взаимного доверия, стратегического видения и совместных интересов.

В заявлении подчеркивается, что стороны взаимно поддерживают суверенитет, территориальную целостность и национальную безопасность друг друга. Азербайджан поддерживает принцип "одного Китая", Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. В то же время Китай заявил о поддержке предложенной Азербайджаном мирной повестки и инициатив в области региональной стабильности.

Дипломатия лидеров двух стран была отмечена как ключевое направление дальнейшего сотрудничества. Стороны договорились о расширении связей на уровне политических партий, парламентов, МИД и межправительственных структур. Инициатива "Один пояс, один путь" будет сопряжена с национальными планами развития Азербайджана, и сотрудничество будет расширено с целью углубления интеграции на региональном и международном уровнях. Будет создана специальная рабочая группа для реализации совместных проектов в сфере торговли, инвестиций, "зеленой" энергетики и цифровой экономики.

Особое место в документе отводится транспортному и логистическому сотрудничеству. Планируется усиление сотрудничества с Азербайджаном и другими партнерами для расширения мультимодальных перевозок Китай–Европа–Китай по Транскаспийским маршрутам. Достигнута договоренность о начале переговоров по соглашению о свободной торговле между двумя странами.

Также будет углублено сотрудничество в областях науки, образования, культуры и туризма. Будут предприняты практические шаги по обмену студентами, развитию институтов Конфуция, совместным исследованиям и организации культурных мероприятий. На повестке дня также вопрос о подписании соглашения о взаимной отмене виз.

Партнерство в области энергетики, особенно в области возобновляемых источников энергии и чистых технологий, будет расширяться. В сфере промышленности будет поощряться сотрудничество в области нефтехимии, фармацевтики, металлургии и машиностроения.

На международном уровне Азербайджан поддерживает глобальные инициативы развития, безопасности, продвигаемые Китаем, и выражает готовность к тесному сотрудничеству в рамках этих инициатив. Поздравляя Азербайджан с проведением конференции COP29, Китай подчеркивает важность совместной деятельности в области борьбы с изменением климата.

В совместном заявлении также нашли отражение вопросы поддержки членства Азербайджана в ВТО, сотрудничества в рамках ШОС и СВМДА, борьбы с транснациональными угрозами, а также технической поддержки со стороны Китая в области разминирования.

В рамках переформатирования глобального геополитического ландшафта визит главы нашего государства в Китай также несет неоспоримую пользу.

Страны "глобального большинства" - от Латинской Америки до Центральной Азии, от Восточной Африки до Южного Кавказа - отказываются быть периферией систем внешних держав. Они архитекторы нового формирующегося мирового порядка.

Именно в этом контексте Азербайджан вступает в фазу всеобъемлющего и стратегического партнерства с Китаем, выходящего за торговые и энергетические границы.

Сегодня в основе глобальной повестки лежат уже не пустые штампованные заявления о "постдемократии" и "либертарианстве", а единые реальные механизмы устойчивости энергетической безопасности, транспортной взаимосвязанности, цифрового суверенитета и климатической солидарности. Именно в этих рамках Азербайджан и Китай формируют союз, который не направлен против кого-либо, а, напротив, представляет собой межцивилизационную синергию: союз народов, говорящих на языке взаимного уважения и технологического сотрудничества.

Азербайджану удается решать конфликты, строить инфраструктуру и обеспечивать региональную стабильность без какого-либо внешнего вмешательства. И это сделало нашу страну интересной для Китая не только в энергетическом или логистическом пространстве, но и в качестве равноправного партнера в большой геостратегической игре.

Инициатива Пекина "Один пояс, один путь" сегодня переосмысливается уже не просто как метафора глобализации китайского типа, а как интеллектуальная платформа для евразийской интеграции. В этом контексте особое стратегическое значение имеет Средний коридор, проходящий через Каспий, Южный Кавказ и Турцию. Азербайджан играет на этом маршруте не только транзитную роль - он является соавтором маршрута: инвестирует в порты, железные дороги, логистику, безопасность.

На стыке десятилетий, в эпоху стремительного разрушения глобального порядка, Азербайджан становится точкой калибровки геоэкономической системы, а Баку является оператором трансрегиональной интеграции.

Си Цзиньпин назвал Президента Ильхама Алиева большим другом китайского народа. Это не просто дипломатический жест, а четкий политический месседж. В Пекине хорошо понимают: Азербайджан - главный актор Евразийского транспортного и энергетического коридоров, а его лидерство стабильно, прагматично и открыто для системной интеграции с китайскими инициативами.

По итогам визита был подписан новый документ, оформляющий переход от этапа стратегического партнерства к всеобъемлющему партнерству. Это качественное изменение. Китай предлагает этот уровень только странам со взаимным доверием, международной субъектностью и реальными геоэкономическими активами. Для Азербайджана это означает признание не только как экспортера энергии или транзитной страны, но и как суверенного игрока, способного внести реальный вклад в международную стабильность.

Отдельная линия связана с возобновляемыми источниками энергии. За последние три года Азербайджан проявляет экспоненциальный интерес к "зеленой" трансформации. В рамках подготовки к COP29 Баку уже зарекомендовал себя как активный субъект глобальной климатической повестки дня.

В контексте, о котором мы говорим, Китай - абсолютный лидер в области солнечной и ветровой энергии - предлагает не только технологии, но и инвестиции, обучение персонала и кредитные линии. В результате визита Президента Ильхама Алиева были дополнительно укреплены проекты, связанные со строительством солнечных электростанций в Карабахе, на Абшероне и в Нахчыване. Китайская поддержка ускоряет превращение Азербайджана в центр "зеленой" энергии между Востоком и Западом.

Важным моментом является то, что этот процесс трансфера технологий основан на принципах партнерства. Интеграция проектов в местную экономику и подготовка национальных кадров свидетельствуют о зрелом подходе сторон.

Во время встреч также поднимались гуманитарные вопросы. Особо была отмечена деятельность Фонда Гейдара Алиева в продвижении культурных инициатив и межцивилизационного диалога. Китай рассматривает Азербайджан не только как энергетический и транзитный центр, но и как союзника, опирающегося на схожие принципы и ценности: невмешательство во внутренние дела, уважение суверенитета и плюрализм моделей развития.

Азербайджан в свою очередь поддержал глобальные инициативы Пекина - концепции общей судьбы, безопасности и развития человечества. А это подтверждение стратегической близости двух государств на уровне мировоззрения.

В целом постколониальный мир вступает в фазу медленной, но необратимой реконструкции. Начиная с девятнадцатого века, Запад управлял мировым порядком по тройному механизму: морские пути, управление финансовой инфраструктурой и доминирование над ресурсами. Эти инструменты все еще существуют, но теперь они теряют свою монополию. Подъем Китая, автономизация Восточной и Южной Азии, трансформация Ближнего Востока и растущее влияние Евразии стимулируют переход от глобальной централизации к многополярной сегментации.

Именно в этом контексте необходимо всесторонне проанализировать двусторонние переговоры Пекина и Баку. Инициатива Китая "Один пояс, один путь" рассматривается как матрица гибких партнерств. В этом процессе Азербайджан - один из архитекторов нового транспортно-энергетического коридора - на основе синергетической логики, а не зависимости.

Одним из важнейших результатов визита стал пакет соглашений, выходящих за рамки традиционных торговых рамок. Прямые инвестиции в сферу возобновляемых источников энергии, сборка электробусов BYD в Сумгайыте, сотрудничество по водородной энергии и цифровой декарбонизации - все это свидетельствует о готовности Азербайджана к промышленной трансформации и технологической автономии.

Инвестиции в проект, связанный с электробусами, стоимостью 34 миллиона долларов - это не просто цифра. Это инфраструктурный показатель, отражающий изменение экономических приоритетов Азербайджана: превращение из экспортера сырья в создателя высокотехнологичных цепочек добавленной стоимости. При этом Китай, в отличие от многих западных игроков, инвестирует в реальные производственные мощности, а не в кредиты на политических условиях.

Одной из главных тем обсуждения визита стала "зеленая" энергия. Есть и символическое значение: страна, построившая свое благосостояние за счет нефти и газа, сегодня движется в направлении энергетического перехода. И в этой трансформации Китай играет роль технологического союзника. Солнечные и ветровые электростанции, совместные научно - исследовательские проекты, локализация оборудования, подготовка местных кадров - все это превращает Баку в "лабораторию" новой энергии на Южном Кавказе.

Примечательно, что Китай рассматривает Азербайджан не просто как рынок, а как платформу для продвижения своей "зеленой" повестки в Европу. С другой стороны, Баку рассматривает Пекин не только как инвестора, но и как политического гаранта стабильности в условиях глобальной энергетической конкуренции. Таким образом, энергетическая тема охватывает широкий спектр областей, от логистики до климата и гуманитарного сотрудничества.

Китай и Азербайджан укрепляют сотрудничество на основе принципов уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела, в то время как западные столицы теряют даже видимость нейтралитета в международных отношениях. В совместном заявлении, подписанном в Пекине, четко выражена поддержка Азербайджаном основных инициатив Китая - от инициативы глобального развития до концепции "общая судьба человечества".

Особое место в переговорах заняла тема проекта "Средний коридор". Эта транспортная артерия, соединяющая Китай и Европу через Каспий, Южный Кавказ и Турцию, формируется как стратегическая альтернатива Северному морскому пути и маршрутам через территорию России.

Встреча в Пекине доказала, что именно Азербайджан является главной опорой Среднего коридора. Инфраструктура морских портов страны, железнодорожные узлы и мультимодальные логистические центры делают ее бесценным партнером для Китая. Китайские компании уже наращивают инвестиции в расширение транспортной системы Азербайджана - от порта Алят до линии Баку-Тбилиси.

На фоне углубляющейся геополитической неопределенности в Восточной Европе и нестабильности на Ближнем Востоке стабильность Азербайджана еще больше усиливает привлекательность этого маршрута для Китая. Сегодня логистика становится новой валютой мирового влияния. В 2024 году грузовой транзит между Китаем и Азербайджаном вырос на 86 процентов - это геополитика, а не просто статистика. Расширение портов, контейнерных парков и мультимодальной инфраструктуры превращает Азербайджан в узел, способный соединить Юго-Восточную Азию, Каспийское море, Черное море и Европу на единой энергетической и торговой оси.

... Новая дипломатия Азербайджана формируется идеей глобальной справедливости. Президент Ильхам Алиев последовательно отстаивает интересы Глобального Юга, выступает против неоколониального диктата, двойных стандартов и псевдомонополий. За время своего председательства в Движении неприсоединения Азербайджан не просто управлял процессами, он выдвинул конкретные механизмы: климатическое финансирование, поддержка слаборазвитых стран, цифровое равенство. Эти инициативы были положительно восприняты Китаем как государством, которое само много лет было мишенью западного высокомерия, а сегодня стало центром силы.

Важным вопросом в настоящее время, когда международная среда становится еще более поляризованной, стало признание роли Азербайджана как представителя Глобального Юга. Китай высоко оценил успехи, связанные с проведением в Баку климатического саммита COP29, и подчеркнул, что азербайджанская дипломатия способна концентрировать интересы развивающихся стран и формулировать сбалансированные решения в области климата, энергетической и продовольственной безопасности.

Это еще один посыл: Баку становится площадкой для переговоров, и является не только региональным актором, но и имеет право голоса в архитектуре глобальной стабильности.

Пекин и Баку идеологически не стоят в одном ряду, но у них есть общий соперник. Это старый миропорядок, который когда-то делил мир на две части, давая одному право править, а другому - подчиняться. Визит Президента Ильхама Алиева в Китай - это не только акт двусторонней дипломатии. Это стратегический шаг к построению новой геополитической архитектуры, в которой страны, проявляющие волю к суверенитету, выступают субъектами, а не объектами. Азербайджан становится не просто участником этой новой реальности, а актором, формирующим ее.

... Мир меняется. Не по команде или плану. Изменения происходят в результате тектонических сдвигов экономических, культурных и энергетических слоев. В этих новых обстоятельствах старые аксиомы больше не звучат. Традиционные империи теряют свою монополию на "правду", в то время как новые центры силы появляются не за счет экспансии, а за счет способности объединять континенты, рынки и идеи.

XXI век - это не просто эпоха новых государств, а эпоха новых смыслов. Нефть по-прежнему важна, но теряет свою доминирующую роль. Логистика становится политикой. Дипломатия больше не состоит из банкетов, она заключается в солнечных электростанциях, железнодорожных коридорах и общих целях по борьбе с изменением климата. На этом фоне Азербайджан больше не играет роль моста. Он хаб, причем такой, где пересекаются евразийские маршруты, энергия приобретает новые формы, а география становится стратегией. Баку уже центр новой модели регионального влияния, построенной на основе взаимного участия.

Визит Президента Ильхама Алиева в Китай не является протокольным событием. Это введение в большую главу, где Азербайджан и Китай строят не только партнерство, но и союз цивилизаций - здесь выделяются не военные блоки, а энергетическая грамотность, инфраструктурный интеллект и стратегическая устойчивость. Это не просто диалог двух президентов, а диалог двух стратегий развития, двух моделей устойчивости, двух цивилизаций.

Если XX век был временем геополитической симфонии, написанной западным дирижером, то XXI век - время полифонии - ноты пишутся в Баку и Пекине, звучат в Анкаре и Бразилии, завершаются в Дохе и Аддис-Абебе. В оркестре этой новой партитуры Азербайджан не является второй скрипкой. Он дирижирует частью мелодии.

В нынешних условиях, когда глобальные правила и роли перераспределены, эта встреча была месседжем о том, что Азербайджан уже вышел из тени внешних сценариев, заняв место в ряду сильных и суверенных государств, которые сами очерчивают свое будущее.

В то время как старые империи борются за лидерство, новые государства строятся в тишине.

Порты. Магистрали. Электростанции. Мосты. И взаимное доверие, лежащее в основе этого труда, которое уже меняет глобальный ландшафт.

Мир становится многополярным, многоуровневым. Азербайджан - не только участник в этом мире. Он - соавтор.

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