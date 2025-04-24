Азербайджан успешно укрепил роль Алматинского процесса в продвижении регионального сотрудничества – замминистра труда Таджикистана

БАКУ/Trend/ - Азербайджан успешно укрепил роль Алматинского процесса в продвижении регионального сотрудничества.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала заместитель министра труда Таджикистана Шахноза Нодири в ходе III министерской конференции Алматинского процесса, приуроченной к завершению двухлетнего председательства Азербайджанской Республики в этом процессе (2023–2024 гг.).

"Несмотря на относительно короткий срок своего существования, Алматинский процесс уже подтвердил свою значимость как ключевая региональная платформа для стран Центральной Азии. Он стал эффективным форумом для обмена информацией и услуг, повышения потенциала, а также выработки согласованных подходов к вопросу о миграции и вынужденного перемещения населения", - сказала она.

Ш.Нодири выразила искреннюю признательность Азербайджану за эффективное и целенаправленное председательство в Алматинском процессе.

"Благодаря Азербайджану Алматинский процесс остался активной и инклюзивной платформой для диалога и сотрудничества по вопросам миграции. В период своего председательства Азербайджан успешно укрепил роль Алматинского процесса в продвижении регионального сотрудничества. Под руководством Азербайджана процесс получил новый импульс, была возобновлена политическая деятельность и участие всех государств и участников. Этот рост активности усилил взаимное доверие и понимание между странами", - сказала замминистра.

По ее словам, тематические заседания в рамках председательства Азербайджана были посвящены актуальным вопросам, таким как эффективное управление миграцией.

"Это способствовало не только получению результатов, но и укрепило общее чувство ответственности. Председательство также сыграло важную роль в продвижении институционального развития алматинского процесса, способствуя более структурированному и устойчивому подходу к его управлению и функционированию", - добавила она.