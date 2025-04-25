БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 150-летнего юбилея азербайджанской национальной прессы.

Как сообщает в пятницу Trend, в распоряжении говорится:

"Во второй половине XIX века в общественно-политической и культурной жизни Азербайджана, превратившегося в один из нефтяных и промышленных центров мира и переживавшего период экономического подъема, произошли коренные изменения, стало расширяться просветительское движение, возникла необходимость в создании национальной печати. Именно поэтому издание 150 лет назад – 22 июля 1875 года выдающимся представителем интеллигенции, ученым-естествоведом, просветителем-публицистом Гасан беком Зардаби газеты «Экинчи» на азербайджанском языке, ставшей первым образцом нашей национальной печати, вошло в историю как важное событие в жизни нашей страны. Издаваемая всего два года газета стала глашатаем просветительских идей, она публиковала острые статьи против невежества и суеверий, внесла значительный вклад в развитие национального самосознания, общественно-политической и художественной мысли, воспитание прогрессивного поколения журналистов.

После «Экинчи» многочисленные издания, продолжавшие его традиции, объединив патриотически настроенную интеллигенцию и просветителей той эпохи вокруг единой идеологии, как одно из ведущих средств процесса национального пробуждения, сыграли важную роль в реализации общенациональных целей.

Реформы, проведенные в конце прошлого столетия под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева, вернувшегося к власти по требованию народа, создали надежную основу для утверждения в нашей стране свободы слова и информации, плюрализма идей и других демократических ценностей. Гейдар Алиев считал развитие медиа одной из приоритетных задач, принял последовательные решения по формированию законодательной базы, регулирующей деятельность СМИ, устранению искусственных барьеров, мешающих их развитию, укреплению материально-технической базы, заложил основу прогрессивных традиций в отношениях между государством и медиа.

В результате решительной и последовательной реализации независимого политического курса за прошедший период было обеспечено динамичное развитие нашей страны, успешно претворены в жизнь поставленные стратегические задачи. Одержав славную Победу в Отечественной войне и вписав новую страницу в военную историю уникальной антитеррористической операцией, Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность и суверенитет. В период войны наши медиа показали пример настоящего патриотизма, солидарности, приложили особые усилия для донесения нашего правого голоса до мировой общественности, разоблачения сфальсифицированной информации врага и его покровителей, создали богатую летопись мужества, героизма нашей Национальной армии, солдат и офицеров.

Начатые вскоре после нашей победы в Отечественной войне реформы, в том числе принятие Закона «О медиа», были нацелены на приведение деятельности медиа в соответствие с вызовами цифровой эпохи и оздоровление информационной среды в стране. Применение освобождения от налогов, отмена налога на добавленную стоимость для газет и журналов, предоставление журналистам права пользования льготным ипотечным кредитом и другие меры обеспечили устойчивость проводимых работ по укреплению экономической независимости информационных ресурсов и улучшению социальной защиты журналистов.

Сегодня наши медиа, являясь активными участниками прогресса Азербайджана и процесса построения современного общества, расширили международные связи и влияние в глобальном информационном пространстве, повысили свою конкурентоспособность. Однако современный период, когда миропорядок терпит изменения, интенсифицируются политические процессы, а также утверждаются новые принципы деятельности, определяет новые задачи и для азербайджанских медиа. Внедрение передовых технологий, рост активности на социальных медиа-платформах, цифровизация, искусственный интеллект, повышение медиаграмотности, борьба с дезинформацией и фейковыми новостями, активное участие в реализации эффективной коммуникации и т. д. – это вопросы, которые определят перспективы развития наших медиа и их место в глобальном информационном пространстве в предстоящий период. В то же время, учитывая современные тенденции, медиа должны всегда превыше всего держать государственные интересы Азербайджана, активнее информировать общественность о месте и роли нашей страны в современной системе международных отношений, о позитивных изменениях, происходящих в нашей жизни.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, принимая во внимание место национальной печати в общественно-политической и культурной жизни Азербайджана, ее роль в развитии культуры, просвещения, вклад в строительство современного общества и дальнейшее повышение международного авторитета нашей страны, постановляю:

1. Широко отметить в нашей стране 150-летний юбилей Национальной печати Азербайджана.

2. Администрации Президента Азербайджанской Республики совместно с Агентством по развитию медиа Азербайджанской Республики и Советом печати Азербайджана обеспечить проведение юбилейных мероприятий.

3. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, связанные с финансированием юбилейных мероприятий."