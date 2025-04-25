Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с ОБСЕ в области разминирования - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан интересует потенциальное сотрудничество с ОБСЕ в области восстановительно-строительных работ и разминирования на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Баку.

Он отметил, что восстановительно-строительные работы на освобожденных от оккупации территориях продолжаются быстрыми темпами. Поэтапно обеспечивается возвращение бывших вынужденных переселенцев в родные края.

Касаясь минной угрозы, министр сказал, что самым большим препятствием остается минная опасность. Всего Арменией на этих территориях установлено более миллиона мин и других взрывоопасных устройств.

"В настоящее время проводится масштабное разминирование с участием соответствующих государственных структур и международных организаций. Однако полная очистка территорий от мин - это длительный и ресурсоемкий процесс, который будет продолжаться и в последующие годы. К сожалению, до сих пор в результате взрывов мин пострадали около 400 наших граждан, 70 из них погибли. Большинство жертв - гражданские лица", - подчеркнул он.

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