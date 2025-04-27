Визит Пезешкиана в Баку может открыть новую главу в азербайджано-иранских отношениях

БАКУ /Trend/ - Предстоящий визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Баку имеет большое значение и символизирует новую главу в азербайджано-иранских отношениях.

Об этом сказал главный редактор агентства международной информации Trend Эмин Алиев в интервью старейшему онлайн-изданию Ирана Tabnak.

Информационное агентство Tabnak широко известно своим всесторонним освещением как внутренних, так и международных новостей, с акцентом на политические события, вопросы безопасности и развитие внешней политики Ирана. Агентство публикует подробные материалы по различным темам, включая экономику, культуру, науку и международные отношения, а также активно освещает иранскую политику и события на Ближнем Востоке.

"Этот визит подчеркивает признание обеими странами важности диалога, экономического сотрудничества и региональных связей для долгосрочного мира и процветания на Южном Кавказе. Это также является важным сигналом международному сообществу, что Азербайджан и Иран придают первостепенное значение добрососедским отношениям и стремятся к урегулированию разногласий через дипломатию и сотрудничество", - отметил Э.Алиев.

Он добавил, что Азербайджан и Иран играют ключевую роль в формировании будущего транспортного и энергетического сотрудничества в регионе, благодаря стратегическому географическому положению, соединяющему Азию и Европу.

"Расширение сотрудничества может способствовать развитию надежных, диверсифицированных и безопасных маршрутов, включая международный транспортный коридор "Север-Юг", транзит энергоносителей и новые торговые пути через освобожденные территории Азербайджана. Такое партнерство будет способствовать укреплению региональной взаимосвязанности, повышению экономической устойчивости и снижению зависимости от отдельных маршрутов и рынков, принося пользу не только Азербайджану и Ирану, но и их соседям, а также более широким регионам, таким как Центральная Азия и Европа", - пояснил главный редактор.

Э.Алиев также отметил, что Азербайджан и Иран имеют широкие возможности для сотрудничества в различных секторах: «В области транспорта и логистики страны могут развивать новые торговые маршруты и улучшать связность между Азией и Европой. Энергетический сектор имеет потенциал для совместных проектов в области обмена электроэнергией, возобновляемых источников энергии и нефтегазовых разработок, что укрепит безопасность региона. Также туризм, сельское хозяйство и культурные обмены открывают перспективы для расширения взаимных связей».

"Расширяя партнерство в этих областях, Азербайджан и Иран не только стимулируют экономический рост и создают рабочие места, но и укрепляют региональную стабильность, взаимное доверие и способствуют более глубокой интеграции своих обществ. Положительное влияние такого сотрудничества будет ощущаться далеко за пределами двусторонних отношений, поддерживая видение мирного, взаимосвязанного и процветающего Южного Кавказа", - сказал в заключение Эмин Алиев.