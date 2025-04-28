Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам Учредительной конференции Платформы НПО Глобального Юга

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам Учредительной конференции Платформы НПО Глобального Юга.

Как сообщает в понедельник Trend, в обращении говорится:

"Уважаемые участники конференции!

Сегодняшний день знаменует важную веху для Глобального Юга. Представители более 100 авторитетных неправительственных организаций, гражданского общества собрались вместе с целью создать первую в истории Платформу НПО Глобального Юга.

Мы рады, что во время проведенной в ноябре прошлого года на полях COP29 в Баку международной конференции «Юг-Юг», посвященной сотрудничеству между неправительственными организациями государств-членов Движения неприсоединения, выдвинутая Национальным форумом НПО Азербайджана инициатива по созданию Платформы НПО Глобального Юга получила внушительную поддержку. Более 1000 представителей и активистов НПО из примерно 140 стран собрались вместе, чтобы подписать соответствующую совместную декларацию.

Преобразование Коалиции НПО COP29, собравшей под одной крышей около 500 НПО из более чем 100 стран, в инициативную группу с целью организационного оформления Платформы НПО Глобального Юга свидетельствует о необходимости предпринять совместные скоординированные действия.

Известный благодаря своей многовекторной внешней политике, Азербайджан в 2019-2023 гг. являлся председателем Движения неприсоединения, объединяющего 120 стран мира. В течение всего периода председательства мы решительно защищали интересы развивающихся стран и продвигали ключевые глобальные инициативы. Мы предоставили гуманитарную и финансовую помощь более 80 государствам-членам организации с различной экономической ситуацией, в том числе в период пандемии COVID-19. Мы также предприняли ряд важных шагов для институционализации Движения неприсоединения.

Став сильным голосом Глобального Юга, Азербайджан оценивает запуск этой платформы в Баку как знак признания своей деятельности в качестве председателя Движения неприсоединения и COP29. Верю, что Платформа НПО Глобального Юга внесет значительный вклад в то, чтобы усилить голоса наших народов, донести их позицию до международного сообщества, а также защитить и обеспечить их права.

Результатом усилий Азербайджана по наращиванию активного диалога между Глобальным Югом и Глобальным Севером через поддержку атмосферы взаимного доверия и понимания, а также благодаря последовательным и сбалансированным действиям нашей страны с целью обеспечить труднодостижимый консенсус стал достигнутый в рамках COP29 «Бакинский прорыв». COP29, организованная Азербайджаном, ознаменовала собой исторический успех, и наша страна по праву гордится наследием COP29, в которой приняли участие около 80 тысяч участников из 197 стран.

Благодаря своей активной дипломатии Азербайджан продолжает решительно работать над сокращением разрыва между позициями Глобального Севера и Глобального Юга, содействовать более инклюзивному и эффективному диалогу. Однако недоверие, сохраняющееся между сторонами на протяжении многих лет, остается главным препятствием на пути к достижению прочного успеха. Мы взяли на себя роль связующего звена между Глобальным Югом и Глобальным Севером, чтобы помочь устранить этот дисбаланс, и намерены внести новый вклад в дело укрепления доверия.

Как страна, успешно прошедшая через экономические и политические преобразования и полностью восстановившая свою территориальную целостность и суверенитет собственными силами перед лицом военной агрессии, Азербайджан глубоко понимает проблемы, с которыми сталкиваются наименее развитые страны, развивающиеся страны и Глобальный Юг в целом, и остается полностью приверженным делу содействия сотрудничеству, солидарности и прочному успеху.

Политика Азербайджана всегда основывалась на взаимном уважении и принципах совместного развития. К сожалению, многие из основных проблем, с которыми сталкиваются страны Глобального Юга, являются результатом продолжающейся неоколониальной политики, проводимой некоторыми западными странами. Мы решительно отвергаем все формы и проявления колониализма и считаем такую практику, приводящую к огромным трагедиям, порабощению и страданиям народов, абсолютно неприемлемой.

Азербайджан придерживается принципа невмешательства во внутренние дела стран, уважает политические системы, а также культурное, этническое и религиозное многообразие народов, всегда активно содействует межконфессиональному, межцивилизационному и межкультурному диалогу. Верю, что совместными усилиями мы сможем построить светлое будущее и новый, справедливый мировой порядок для наших народов.

Желаю успехов Платформе НПО Глобального Юга и поздравляю всех участников с этим знаменательным событием!

Вы всегда можете рассчитывать на Азербайджан!"