Платформа НПО Глобального Юга актуальна как никогда - UN DESA

БАКУ /Trend/ - В данный момент платформа НПО Глобального Юга актуальна как никогда.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал журналистам начальник отдела НПО в Департаменте экономических и социальных вопросов ООН (UN DESA) Вук-Джин Чанг (Wook-Jin Chang) в рамках учредительной конференции Платформы неправительственных организаций (НПО) Глобального Юга на тему "Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира"в Баку.

"Прежде всего, хотел бы поздравить азербайджанское правительство, НПО и народ с проведением сегодняшнего значимого форума, который объединяет НПО Глобального Юга для совместной работы и борьбы с глобальными проблемами, с которыми мы сталкиваемся. В данный момент эта платформа НПО Глобального Юга актуальна как никогда, чтобы все НПО из Глобального Юга могли объединиться для достижения этой цели", - сказал Вук-Джин Чанг.

Он также отметил важность устранения несправедливости и неравенства между Глобальным Югом и Глобальным Севером, особенно в контексте неправительственных организаций.

"В Организации Объединенных Наций есть процесс аккредитации для взаимодействия с НПО. В настоящее время у нас есть 6 500 аккредитованных НПО в Экономическом и Социальном Совете ООН (ECOSOC) но их них менее 40 процентов из Глобального Юга, в то время как страны Глобального Юга составляют почти 60–70 процентов от общего числа членов ООН. Однако многие проблемы, включая Цели устойчивого развития, требуют более активных действий со стороны Глобального Юга. Поэтому необходимо, чтобы голоса Глобального Юга звучали громче и принимались меры. В этом смысле эта платформа может стать хорошей возможностью для обсуждения и действий по решению этих проблем", - добавил Вук-Джин Чанг.